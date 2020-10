L’acteur Aziz Saadallah n’est plus

mardi, 13 octobre, 2020 à 13:44

La pandémie du Covid-19, une crise à nulle autre pareille, et le poids de la dette, un fardeau plus que jamais pesant sur les pays pauvres, sont au cœur des débats des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent cette semaine à Washington.