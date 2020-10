L’Agence Angola press reproduit en intégralité le discours adressé par SM le Roi au Parlement

mardi, 13 octobre, 2020 à 19:25

Johannesburg – L’Agence Angola Press «ANGOP» s’est faite, lundi, l’écho du discours adressé vendredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature.

L’Agence a reproduit en intégralité le discours royal dans lequel Sa Majesté le Roi a préconisé, dans les conditions imposées par la crise sanitaire et pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, de «faire preuve d’une opiniâtre vigilance et d’un engagement résolu en apportant au secteur sanitaire un soutien indéfectible».

Pour faire face à cette crise, qui a révélé un ensemble de dysfonctionnements et de déficits, le Souverain a fait état du lancement d’«un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné l’impératif d’appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public». «Pour garantir la réussite de ce plan, Nous avons porté l’accent sur la nécessité de mener à bien son opérationnalisation dans un cadre contractuel national, impliquant l’État ainsi que les partenaires économiques et sociaux et se fondant sur le principe de corrélation entre droits et obligations», a dit SM le Roi.

L’Agence Angola Press retient que le plan de relance économique annoncé par le Souverain repose sur le Fonds d’investissement stratégique, ajoutant que Sa Majesté le Roi souhaite ºvivement que ce Fonds «joue un rôle de premier plan dans la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale. Il interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés, dans le cadre de partenariats public-privé».

«Selon les domaines jugés prioritaires à chaque étape et, en fonction des besoins de chaque secteur, le Fonds s’appuiera, dans ses interventions, sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés», souligne le Souverain, notant que parmi ces domaines figurent «la restructuration industrielle, l’innovation et les activités à fort potentiel, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l’agriculture, le tourisme».

SM le Roi relève à cet égard que «l’un des leviers essentiels de cette stratégie est l’opération de mobilisation d’un million d’hectares de terres agricoles collectives, au profit des investisseurs et des ayants droit», précisant que «le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme».

«Cet effort d’investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l’équivalent de deux points supplémentaires de PIB environ. Il favorisera également d’importantes créations d’emplois au cours des prochaines années», soutient le Souverain qui a également mis en exergue l’importance qui doit être accordée à l’agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique.

Et d’ajouter que «Notre souci a toujours été que la dynamique de développement économique soit articulée à la promotion du secteur social, à l’amélioration des conditions de vie des citoyens», notant avoir appelé à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Dans ce discours, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a également appelé à «une concertation élargie avec l’ensemble des partenaires et à la mise en place d’un pilotage innovant et efficace de ce projet sociétal, dans la perspective de créer un organe unifié chargé de coordonner et de superviser les régimes de protection sociale».