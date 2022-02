L’agence MAP primée à Essaouira

samedi, 26 février, 2022 à 23:15

Essaouira – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a été primée, samedi soir à Essaouira, lors d’une cérémonie organisée en hommage à plusieurs personnalités et institutions nationales et étrangères, qui se sont illustrées dans divers domaines au titre de l’année 2021.

Au cours de cet événement, initié par une société privée opérant dans le domaine des médias, le Centre international des activités juridiques et institutionnelles, le Conseil provincial d’Essaouira et d’autres partenaires, un Prix a été remis à la MAP, au nom de son Directeur Général, M. Khalil Hachimi Idrissi, en signe de reconnaissance des efforts déployés par cette institution nationale pionnière et de son engagement constant pour assurer son rôle de leader sur les scènes médiatiques nationale, continentale, régionale et internationale dans un contexte en mutation continue.

Cette distinction se veut aussi le témoignage éloquent, par les organisateurs, de leur gratitude pour l’engagement infaillible et le travail colossal et professionnel accompli par la MAP tout au long de l’année 2021, qui s’est imposée en tant qu’agence du 21è siècle et s’affirme comme une source irréversible et incontournable de l’information en temps réel.

Lors de cet évènement, qui a soufflé cette année sa 4è bougie, d’autres Prix ont été également attribués à plusieurs institutions et personnalités nationales ayant marqué l’année écoulée, à savoir le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, la ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, le secrétaire général du département de l’environnement et du développement durable, Mohamed Benyahiya, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Redouane Arach, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère Public, El Hassan Daki, le membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Younès Zouhri, l’ancienne ambassadeur du Maroc en Norvège en Islande, Mme Lamia Radi, le secrétaire général de la Rabita Mohammedia des oulémas, Ahmed Abbadi, la présidente du conseil communal de Marrakech, Fatima Zohra El Mansouri et Salwa Idrissi Akhannouch et Meyrem Bensalah en tant que femmes d’affaires.

Il s’agit également de l’artiste Hamid Bouchnak, de l’entraîneur adjoint du sélectionneur de l’équipe nationale de football, Mustapha Hajji, de l’athlète Soufiyane El Bekkali, du président de la Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux (FMEJ), Noureddine Miftah, du directeur de production à la Chaîne de télévision One minute TV et de l’experte en digital, Fadoua Kamal.

Un parterre de personnalités étrangères s’est vu lui aussi décerner des Prix à cette occasion, à l’instar de l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, du doyen du Corps Diplomatique Africain au Maroc et Ambassadeur du Cameroun, Mohammedou Youssoufou et du secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc, Serge Berdugo.

A l’échelle locale, d’autres Prix ont été remis à la cellule de lutte contre la Covid-19 à la délégation provinciale de la santé et au commandant de la compagnie de la Gendarmerie Royale à Essaouira, Abderrahim Jouhari.

Dans une allocution de circonstance, le président du comité d’organisation, Youssef El Mourih, a mis en relief l’importance de cet événement qui vise à consacrer la culture de reconnaissance et de gratitude envers tous ceux et celles ayant rendu des services louables et contribué au rayonnement du Maroc aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

Il n’a pas manqué de faire part de sa conviction que cette culture restera le fil d’Ariane de l’action menée par les organisateurs au service des intérêts du Royaume, rappelant qu’un hommage a été rendu à environ 300 personnes et institutions au cours des éditions précédentes de cet événement qui en est à sa quatrième édition.

Cette initiative se veut, en outre, une contribution en vue de conforter cette culture de reconnaissance au niveau d’Essaouira en tant que ville de coexistence, de partage et de vivre en commun, a-t-il ajouté.

De leur côté, des responsables et personnalités parmi les récipiendaires de ces distinctions, présents lors de cette cérémonie, se sont félicités de l’organisation de cet événement, tout en saluant ce genre d’initiatives louables et hautement symboliques qui tendent à ancrer cette culture de la reconnaissance, en célébrant des personnalités et des institutions pour leurs efforts et leurs actions, chacun dans son domaine, en faveur du développement et du rayonnement du Royaume.