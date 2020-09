L’ambassadeur du Maroc en Belgique rend un vibrant hommage à l’enfant prodige Salah Eddine Dassy

jeudi, 17 septembre, 2020 à 10:55

Bruxelles – L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a organisé, mercredi soir, une réception en hommage au jeune prodige marocain Salah Eddine Dassy, âgé de 15 ans et qui entame sa première année d’études d’ingénieur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

A cette occasion, M. Ameur a souligné que l’exploit du jeune Salah Eddine est “une source de fierté” aussi bien pour sa famille, pour son école, pour la communauté marocaine, pour la Belgique et pour la Mère Patrie, le Maroc.

«Votre exploit et non seulement une source de joie et un motif de fierté mais aussi une preuve supplémentaire du succès d’intégration des fils de la communauté marocaine vivant en Belgique», a dit M. Ameur.

«Les jeunes marocains de Belgique ressentent une grande fierté et ont besoin de modèles de réussite et de références marquantes pour aller de l’avant dans leurs différents parcours», a-t-il noté, ajoutant que «le Maroc est fier de voir ses fils rayonner à travers le monde».

L’ambassadeur a également exprimé sa fierté de l’attachement indéfectible de la communauté marocaine à son pays d’origine, le Maroc.

«Cette exception marocaine puise son fondement dans l’intérêt et la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer la communauté marocaine résidant à l’étranger», a-t-il ajouté.

Le Belgo-marocain Salah Eddine Dassy a entamé, lundi, sa première journée en tant que plus jeune étudiant de l’ULB.

Doté de capacités cognitives exceptionnelles, il a quitté les bancs du lycée pour des études d’ingénieur à la très prestigieuse Solvay Brussels School Economics & Management relevant de l’ULB.

Dans une déclaration à la MAP, le jeune prodige, qui était entouré des membres de sa famille et de ses amis, a exprimé sa fierté de cet hommage qui lui a été rendu par l’ambassadeur du Maroc et son engagement à ne ménager aucun effort pour aller de l’avant dans son parcours et contribuer au rayonnement de son pays.

A l’issue de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment d’Abderahmane Fayad, consul général du Royaume à Bruxelles, Youssef Riani, coordinateur de l’Education nationale auprès de l’ambassade, Abed Mellouli, préfet des études de l’établissement scolaire que fréquentait Sahal Eddine Dassy et des membres de l’association des étudiants marocains de Belgique, l’ambassadeur du Maroc a remis un prix d’encouragement au jeune prodige marocain.