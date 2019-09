“L’âme d’Abraz, trésors de l’Histoire de Roudana”, un nouvel ouvrage sur les chants féminins de Taroudant

lundi, 2 septembre, 2019 à 17:44

Le Kankurang, un rite pratiqué au Sénégal dans les régions mandingues à Mbour (ouest) et en Casamance (sud), consistant en un cérémonial traditionnel accompagnant les cérémonies de circoncision lors des mois d’août et septembre de chaque année, est une pratique qui consacre le brassage culturel et la richesse de l’héritage civilisationnel sénégalais.