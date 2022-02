Lancement de #consommonslelivremarocain, une campagne de sensibilisation au profit du livre “Made in Morocco”

samedi, 12 février, 2022 à 13:18

Par : Nadia EL HACHIMI

Rabat – Les Éditions Le Manifeste viennent de lancer #consommonslelivremarocain, une campagne nationale de sensibilisation au profit du livre “Made in Morocco”.

“Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a appelé, dans une étude publiée au mois de novembre 2020, à mener une campagne de communication pour promouvoir la marque +Made in Morocco+ et +consommer marocain+ à travers tous les canaux disponibles (médias traditionnels, Internet et réseaux sociaux, affichage dans les supermarchés, etc.). Dans cette perspective, #consommonslelivremarocain est la première campagne nationale de sensibilisation à la consommation du livre marocain produit par les éditeurs nationaux”, a assuré Abdelmounaime Sami, cofondateur de la startup marocaine dédiée au livre numérique.

“A travers cette campagne citoyenne, nous espérons mobiliser toutes les parties prenantes à soutenir les auteur(e)s, les éditeurs et les libraires à jouer leur rôle dans la société, et sensibiliser les citoyens à l’importance de consommer des livres édités par les maisons d’éditions marocaines qui traversent une crise importante qui s’est accentuée avec les différents confinements qu’a connu notre pays”, a-t-il confié dans un entretien accordé à la MAP.

A cet effet, deux hashtags ont été lancés un en langue française #consommonslelivremarocain en français et l’autre en arabe شراء_كتاب_مغربي#.

#Consommonslelivremarocain est “un prolongement de l’initiative lancée en 2020 par les professionnels marocains du livre intitulée La lecture, acte de résistance”, a relevé M. Sami, qui a invité “tous ceux qui le souhaitent, à contribuer et à soutenir cette action de solidarité en relayant ce message et cette campagne pour encourager le citoyen à consommer le livre marocain”.

De son avis, cette campagne a un double objectif: le premier est d’encourager le citoyen à acheter le livre édité au Maroc et lui faire connaître la richesse et la diversité de l’édition marocaine, tandis que le second consiste à inviter le grand public à privilégier les produits culturels “Made in Morocco”, afin de soutenir les entreprises culturelles marocaines face aux difficultés que connaît le secteur du livre au Maroc.

Dans une première étape, la campagne se fera sur les réseaux sociaux en espérant qu’elle va mobiliser un nombre important d’opérateurs culturels et de citoyens, a fait savoir M. Sami, qui n’a pas manqué de souligner l’impératif de donner un nouveau souffle au secteur du livre national, lourdement impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus.

Et de préciser que cette première action vise à faire connaître les acteurs du livre au Maroc, à inculquer une culture littéraire et instaurer une habitude de lecture durable chez le citoyen.

Dans le même ordre d’idées, M. Sami a indiqué que cette campagne cible l’ensemble des intervenants dans la chaîne du livre, les pouvoirs publics, en particulier le ministère de tutelle et le ministère de l’éducation nationale, les auteur(e)s, les éditeurs, le citoyen et la presse.

Sans la mobilisation de toutes les parties prenantes et des lecteurs, la crise que traverse le secteur du livre risque de durer et de porter un coup dur à la production littéraire au Maroc, a-t-il mis en garde.

S’agissant de la situation actuelle du secteur du livre, M. Sami a fait remarquer que “la société marocaine est marquée par une faible pratique de la lecture et des activités aidant à consolider et enrichir le savoir et les connaissances du citoyen”.

C’est d’ailleurs un constat fait par le CESE, qui a dévoilé dans un rapport publié en 2019 que l’industrie du livre est en crise, malgré les efforts fournis par les différents acteurs pour apporter un nouveau souffle à ce secteur.

Le dernier maillon de la chaîne, à savoir le lecteur, ne consacre que 57 minutes par an à lire, et 97% des enfants âgés entre 7 et 14 ne lisent pas, a déploré M. Sami, en reprenant le points saillants du rapport du CESE intitulé “Promouvoir la lecture, urgence et nécessité”.

Ces chiffres sont autant d’indicateurs du bien fondé d’une campagne de sensibilisation quant à la nécessité de promouvoir aussi bien la lecture en tant qu’acte citoyen que la consommation du livre marocain aux fins de soutenir la production littéraire nationale.