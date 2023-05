Lancement d'”ASF’ART”, premier Fonds de mobilité artistique et culturelle des jeunes artistes et étudiants au Maroc

mardi, 30 mai, 2023 à 12:53

Rabat – Le Fonds “ASF’ART” pour la promotion de la mobilité artistique et culturelle des jeunes artistes et étudiants au Maroc vient de voir le jour, dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Hiba et l’Institut Français du Maroc.

Premier du genre dans le Royaume, “ASF’ART” est initié par le Fonds Roberto Cimetta dans l’objectif de promouvoir la mobilité des jeunes artistes et étudiants dans les filières de l’art, leur offrir des opportunités de participation à des événements artistiques et la découverte de lieux culturels et leur ouvrir ainsi de nouvelles perspectives, indique un communiqué de la Fondation Hiba.

Cette structure novatrice permettra de faciliter la mobilité artistique nationale des professionnels des arts et de la culture et des étudiants, promouvoir la mobilité des artistes et la diffusion de leurs œuvres au niveau national et accroître l’accès à la culture et aux arts à l’échelle nationale, explique la même source.

“ASF’ART” vise aussi à élargir les publics et participer au développement du marché artistique au Maroc, contribuer au développement des parcours professionnels des artistes et des étudiants et faciliter les échanges et la mise en réseau des artistes et étudiants avec les structures culturelles, ajoute-t-on.

Les jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans, toutes disciplines confondues, ainsi que les étudiants dans le domaine de la culture et des arts auront ainsi accès à une plateforme pour participer à des festivals, des résidences, des expositions, des marchés artistiques, des visites de musées et bien d’autres événements culturels, souligne le communiqué.

Et d’ajouter que le fonds offre, par là, une chance unique pour ces talents émergents d’acquérir de nouvelles compétences, d’explorer de nouveaux horizons et de rencontrer des artistes et des acteurs culturels passionnants.

La demande se fait par soumission d’un formulaire de candidatures sur le site Web et différents réseaux sociaux de la Fondation Hiba et de l’Institut Français. Les “boursiers” seront sélectionnés par un comité associant les partenaires du projet tandis que la Fondation Hiba se charge de la gestion du volet opérationnel.

Créée en 2006, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.

Le Fonds Roberto Cimetta est une association internationale, sans but lucratif, créée en 1999 pour répondre rapidement et directement aux artistes et opérateurs culturels désirant voyager à travers la région euro-méditerranée et particulièrement dans le monde arabe, dans le but de développer des projets d’échanges artistiques et culturels, individuels ou collectifs, dans le domaine des arts d’aujourd’hui.