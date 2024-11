Lancement de la deuxième édition du Prix Ibn Rochd de la concorde

lundi, 18 novembre, 2024 à 11:54

Madrid – L’appel à candidature pour la deuxième édition du Prix Ibn Rochd de la concorde vient d’être lancé, à l’initiative de l’association d’amitié Andalousie-Maroc “Forum Ibn Rochd”, qui s’active dans la promotion des relations entre le Maroc et l’Espagne et la consolidation du rapprochement entre les deux peuples voisins.

Le prix vise, selon ses initiateurs, à mettre en valeur, encourager et récompenser les contributions significatives des acteurs institutionnels ou des particuliers à la compréhension, la connaissance mutuelle et la coexistence, ainsi qu’à la promotion du dialogue, la défense des valeurs de liberté, des droits de l’homme, de paix, de justice et la protection de l’environnement aussi bien au Maroc qu’en Espagne.

Il s’agit aussi de récompenser les actions menées en faveur de la défense des droits des femmes, de la tolérance et de l’inclusion dans les deux pays, réalisées par des personnes ou des institutions privées ou publiques du Maroc et de l’Espagne.

Les candidatures doivent être soumises au siège de l’Association, par courrier postal ou électronique avant le 31 janvier 2025, précise l’association dans un communiqué.

Le prix, dont les lauréats seront annoncés en mars prochain, comporte deux catégories : La première récompense les contributions significatives d’acteurs institutionnels ou individus espagnols, tandis que la seconde prime celles accomplies par des acteurs institutionnels ou particuliers marocains.

L’association d’amitié Andalousie-Maroc ”Forum Ibn Rochd”, qui compte jusqu’à présent plus de 200 membres des deux côtés du détroit de Gibraltar, se fixe pour mission le renforcement de la connaissance mutuelle entre les deux peuples, à travers diverses activités.

Elle se veut également un vecteur “pour contribuer à l’amélioration des relations bilatérales par le biais d’une diplomatie culturelle parallèle et créer un espace de compréhension et de dialogue permanent”.