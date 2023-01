Lancement du portail du Médiateur de la MAP

mercredi, 4 janvier, 2023 à 20:45

Rabat – Le portail du Médiateur de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a été lancé mercredi, à l’occasion de la tenue du Conseil d’administration de l’Agence, marqué également par la présentation et l’approbation du rapport 2020-2022 du médiateur de la MAP.

Accessible sur l’adresse «lemedialogue.map.ma», ce Portail est un moyen pour rendre le contact avec le médiateur de la MAP accessible au plus grand nombre, non seulement au Maroc mais également l’étranger, où se trouvent aussi bien le réseau des agenciers de la MAP que les Marocains du monde.

Disponible en trois langues (arabe, français et anglais), le portail du médiateur donne accès à différentes rubriques présentant notamment l’histoire de l’institution du Médiateur, la MAP en dates, le statut du médiateur, ainsi que l’ouvrage “Figures de la presse marocaine”.

Ce site Internet permet également de consulter le rapport 2020-2022 du médiateur de la MAP, qui a été adopté lors du Conseil d’Administration, tenu sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et en présence du Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi.

Présentant son rapport devant le Conseil, le médiateur de la MAP Driss Ajbali a indiqué que l’Agence, en décidant de créer la fonction de médiateur, a inscrit cette fonction dans une stratégie globale qu’elle mène de manière déterminée depuis une dizaine d’années.

“La motivation première de la MAP semble participer d’une volonté de renforcement de ses liens avec son public”, a noté M. Ajbali, qui a présenté, par la même occasion, les différentes interpellations qu’il a reçues dans le cadre de sa mission.

Par ailleurs, il a relevé dans rapport que la fonction du médiateur “est largement tributaire de l’utilisation qu’en feront les usagers de l’Agence, clients soient-ils, simples citoyens, entreprises ou organismes”, estimant que “’c’est d’eux que dépendra la dynamique future de cette fonction”.

Pour M. Ajbali, l’arrivée en janvier 2020 du médiateur à la MAP est considérée comme une étape supplémentaire dans l’édification de la nouvelle stratégie entamée par l’Agence depuis une dizaine d’années.

La rénovation et l’innovation des produits MAP furent encadrées par toute une architecture de mécanismes dédiée et vouée au management et au suivi rigoureux des chantiers et à la gestion de cette entreprise résolument engagée dans l’adaptation de l’information à la révolution technologique et numérique que connaît le monde, souligne-t-il dans son rapport 2020-2022.

Il s’est attardé, à ce propos, sur les instances de gouvernance de la MAP, “qui veillent, chacune dans son pré-carré, à la bonne marche de l’Agence”, citant, notamment dans ce cadre, le directoire, le Conseil de la rédaction, le Conseil de gestion paritaire et le Comité stratégique de veille technologique.

Le Conseil d’administration de l’Agence Maghreb Arabe Presse, a approuvé le plan d’action et le budget de l’exercice 2023, ainsi que les rapport moral et financier au titre de l’exercice 2021.