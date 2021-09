Lancement du site NWL-FAAPA, espace de communication des femmes leaders des agences de presse africaines

mercredi, 1 septembre, 2021 à 12:47

Rabat – Le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines (NWL) a lancé, mercredi, son site web (http://nwl.faapa.info), en application des recommandations de la dernière Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), qui est présidée par M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP.

Espace de communication et de partage destiné aux journalistes et femmes leaders de cette Fédération panafricaine, ce site ergonomique se veut un véritable vecteur entre toutes les personnes intéressées par la question du leadership féminin. Il a pour ambition d’être un portail évolutif et interactif et de dynamiser la communication et l’échange d’informations entre les différents acteurs et partenaires du réseau des femmes leaders.

Il contient, dans ses versions française et anglaise, un ensemble d’agrégats d’information et de données sur le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines ainsi que sur le leadership féminin en général.

Avec une arborescence simple, ce site web renferme aussi des éléments visuels qui le rendent plus attractif, le but étant d’accroître la visibilité et la notoriété de cette plateforme de communication tant au niveau africain qu’international.

Dans son mot de bienvenue publié sur le site, la journaliste Carine Edwige MINDZE, Coordonnatrice générale du NWL-FAAPA, met en exergue le rôle de ce réseau, qui se veut une plateforme professionnelle dédiée au leadership féminin, dans la concrétisation des actions visant la valorisation et le développement du leadership féminin en Afrique et ailleurs. Elle met également l’accent sur l’importance du site web nwl.faapa.info, qui constitue un véritable espace de communication et de partage.

Le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines a pour point de mire la valorisation des activités et actions de ce réseau affilié à la FAAPA, en apportant la touche féminine aux côtés des autres maillons de la chaîne que constitue cette fédération panafricaine, souligne-t-elle.

Le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines a été créé le 17 octobre 2019 par les journalistes et cadres femmes qui ont participé au séminaire sur le thème “Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines”, organisé au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) à Rabat, au Maroc.

Il a pour objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de promouvoir l’échange d’expériences et de données ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment dans le domaine du leadership féminin.