Lancement d’un nouveau projet de renforcement du site archéologique de Lixus pour un coût global de 15 millions de dirhams

dimanche, 7 juillet, 2019 à 15:51

Rabat – Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj a annoncé samedi le lancement d’un nouveau projet pour le renforcement du site archéologique de Lixus, étalé sur la période 2019-2021 et d’un coût global de 15 millions de dirhams.

Le projet de renforcement du site archéologique de Lixus comprend les travaux d’entretien et de restauration pour une enveloppe budgétaire de 6.750.000 de dirhams, d’aménagement et d’équipement (4.600.000 de dirhams), de recherches archéologiques et formation de 2.220.000 de dirhams, ainsi que de promotion pour un montant de 1.050.000 de dirhams, a indiqué le ministre à l’occasion d’une visite au site archéologique de la fédération marocaine des éditeurs de journaux cité par un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication -département Culture-.

M. Laâraj a relevé qu’en plus de la restauration et la réhabilitation des structures archéologiques du site, plus particulièrement le théâtre romain circulaire, considéré comme unique en son genre au Maroc, et deuxième plus grand complexe industriel de l’empire romain, dédié à la salaison du poisson, le ministère souhaite faire du Lixus, un centre de recherche scientifique et une destination de choix pour les programmes de recherches archéologiques, outre sa promotion touristique et culturelle à l’échelle régionale et nationale, en l’inscrivant sur la liste du patrimoine mondial, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a exprimé sa fierté pour la valeur historique et exceptionnelle de ce site qui, depuis son ouverture officielle, demeure un centre d’intérêt dépassant les frontières du Royaume, estimant dans ce sens qu’il s’agit de la plus vieille cité du Maroc, avec 22 siècles d’histoire, tout en étant l’un des centres urbains les plus actifs de la Méditerranéenne. Ce site est donc un exemple vivant du patrimoine national ancestral.

Selon la même source, le ministère envisage de lancer des ateliers pilotes nationaux visant à créer et à valoriser tous les sites archéologiques du Royaume et à en faire un attrait qui contribue à la réalisation d’un développement culturel et économique durable aux niveaux local et régional.