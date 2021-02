Lancement de l’action citoyenne “Une Bibliothèque/Une Famille” vendredi prochain

lundi, 22 février, 2021 à 18:57

Rabat – La maison d’édition spécialisée en livres jeunesse, Yanbow Al Kitab, lance, vendredi prochain à l’école primaire Lahrouch à Casablanca, l’action citoyenne “Une Bibliothèque / Une Famille” au profit des élèves.

“Face à la situation engendrée par la pandémie de COVD-19, Yanbow Al Kitab met en marche une action citoyenne : ‘Une Bibliothèque/Une Famille’, a indiqué lundi la maison d’édition dans un communiqué, expliquant que cette initiative permettra aux enfants de se constituer une petite bibliothèque dans leur domicile et de découvrir seize thèmes variés grâce à ces livres.

Présentée dans une boîte attrayante qui contient 22 livres et s’adressant à trois catégories d’âge, cette action sera assurée sous l’égide de la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale de Nouaceur, en partenariat avec l’école Lahrouch et l’Association Amis des écoles et la maison d’édition Yanbow Al Kitab.

Ladite action citoyenne va démarrer à l’école primaire Lahrouch, Ouled Azzouz à Dar Bouazza (248 élèves, soit 150 familles), par la distribution de quinze bibliothèques à quinze familles, a précisé la même source, qui espère fournir toutes les familles avant la fin de l’année 2021.

L’école a été prise comme relai pour assurer la continuité et l’accompagnement pédagogique, grâce à des cahiers conçus spécialement pour l’action, fait savoir le communiqué, soulignant que “parents, enseignants et direction de l’école vont se mobiliser pour la réussite de cette action”.