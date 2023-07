Lancement de l’appel à candidatures pour bénéficier du soutien aux arts plastiques et visuels au titre de la 2ème session de 2023

vendredi, 7 juillet, 2023 à 14:00

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour bénéficier du soutien aux arts plastiques et visuels au titre de la deuxième session de 2023.

Ce programme de soutien concerne les résidences d’artistes, l’organisation des expositions et des foires des arts plastiques et visuels, la créativité visuelle, l’acquisition d’œuvres d’art et la participation aux expositions et aux foires des arts plastiques et visuels, indique le ministère dans un communiqué.

Les candidatures doivent être déposées obligatoirement et exclusivement par voie électronique à travers la plateforme dédiée “http://daam.minculture.gov.ma”, du 10 au 31 juillet, précise la même source.

Le ministère avait récemment dévoilé les résultats du programme de soutien des projets relatifs au secteur des arts plastiques et visuels au titre de la première session de 2023, dont le montant global dépasse les 3,84 MDH.