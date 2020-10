Lancement de “OnZoom”, une “marketplace” dédiée aux événements en ligne

vendredi, 16 octobre, 2020 à 17:09

San Jose – L’application d’appel vidéo Zoom a annoncé sur son blog une extension de sa plateforme permettant à ses utilisateurs de payer pour des “expériences en ligne” en direct.

L’application est une solution de vidéo conférence multiplateforme permettant de réaliser des appels vidéo comportant jusqu’à une centaine de participants.

Appelée “OnZoom”, la nouvelle plateforme dérivée est lancée en version bêta avec des événements en direct comme des cours de fitness, des concerts, des spectacles mais aussi des cours de musique, lit-on dans le blog. Les billets peuvent être vendus pour des événements allant jusqu’à 100 ou même 1.000 participants en fonction de leur licence Zoom Meeting.

Les utilisateurs de Zoom peuvent se connecter à leur compte OnZoom et acheter des billets en ligne, les payer via leurs cartes de crédit ou avec PayPal et faire un don à des organisations à but non lucratif, entre autres.

La version bêta initiale de OnZoom est destinée aux utilisateurs américains, les événements étant promus sur le site pour le lancement à un prix compris entre 0 et 50 dollars.

Facebook avait une extension similaire plus tôt cette année, permettant aux entreprises et aux créateurs d’organiser des événements payants sur Facebook Live ou Messenger Rooms. Cela place OnZoom parmi les principales plateformes de diffusion en direct telles que Twitch et YouTube.