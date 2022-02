Lancement à Rabat du prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique

vendredi, 11 février, 2022 à 9:18

Rabat – Le prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique dans les médias de développement a été lancé jeudi à Rabat, au profit des étudiants de licence et de master de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) et du département de l’information à l’Université Al-Qods Acharif.