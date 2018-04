Lancement vendredi à Rabat du jumelage institutionnel Maroc-UE pour le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la communication

mardi, 24 avril, 2018 à 13:52

Rabat – Une rencontre sera organisée, vendredi à Rabat, pour le lancement du jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne (UE) dédié au renforcement des capacités institutionnelles du département de la communication, et de trois institutions médiatiques, à savoir le Centre cinématographique marocain (CCM), l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) et l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC).