La langue arabe débattue à Marrakech

samedi, 5 octobre, 2019 à 15:59

Marrakech- Des intellectuels et écrivains issus du Monde arabe ont débattu samedi, à Marrakech, de la relation et des interactions entre l’écriture et l’oral (la parole) ainsi que des politiques linguistiques dans les pays arabes.

Réunis lors d’une conférence organisée dans le cadre de la 3-ème édition de l’événement culturel “littératures itinérantes”, ces écrivains, éditeurs et intellectuels ont aussi discuté de la capacité de la langue arabe à accompagner les grandes mutations technologiques et scientifiques mondiales.