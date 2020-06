L’ANME et le Département de la communication s’accordent pour moderniser l’entreprise de presse

vendredi, 26 juin, 2020 à 17:43

Rabat – L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) et le Département de la communication ont convenu, vendredi, de mettre en place un plan à moyen et long termes axé essentiellement sur la modernisation de l’entreprise de presse.

A cet effet, les deux parties ont convenu, lors d’une réunion entre le président de l’ANME, Abdelmounaim Dilami et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El Ferdaous, de mettre en place une commission spéciale pour assurer le suivi de ce projet.

Dans un communiqué, l’ANME relève que cette réunion intervient suite à l’Assemblée constitutive de l’ANME, tenue mercredi à Casablanca, et qui a été sanctionnée par l’élection d’Abdelmounaim Dilami à la tête de la nouvelle organisation et en réponse à la demande formulée par l’Assemblée générale de prendre contact en urgence avec la tutelle du secteur des médias en vue de présenter des solutions pratiques et concrètes à la crise qui menace le secteur.

Lors de cette réunion, M. Dilami a présenté une vision globale sur l’ensemble des défis qui entravent la bonne marche des entreprises de presse, écrite, électronique ou radiophonique, notamment les journaux papier et ce qui en découle en termes d’impression et de distribution, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Ferdaous a fait part de sa compréhension quant aux problèmes et défis que connait le secteur, exprimant la disposition de son département à entamer la mise en œuvre d’un plan d’urgence de sauvetage, en prenant en compte les différentes propositions à moyen et long termes de l’ANME pour permettre à l’entreprise de presse de continuer à jouer son rôle dans des conditions normales.

Le communiqué rappelle, à cet égard, que M. El Ferdaous a affirmé devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, que le soutien classique s’est avéré insuffisant et que des mesures exceptionnelles ont été prises et qu'”un travail intense est mené avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, en vue de lancer un plan d’urgence visant à sauver la presse écrite”.

Sur la base de cette réunion, il a été décidé d’allouer un montant de 75 millions de dirhams (MDH) aux entreprises de presse, destiné à couvrir leur masse salariale pour les mois de juillet, août et septembre, ainsi qu’un soutien direct de 75 MDH pour le paiement des fournisseurs des entreprises de presse, poursuit le communiqué, ajoutant que les imprimeries bénéficieront elles aussi d’un montant de 15 MDH, Sapress d’un soutien direct de 15 MDH, outre un soutien aux radios privées.

L’ANME conclut qu’elle tiendra informés, en toute transparence et efficience, les éditeurs, les chefs d’entreprises médiatiques et l’ensemble des journalistes, des nouveautés concernant ses tractations avec les entités de tutelle.