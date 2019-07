L’artiste peintre Karima Jouadi, “Là où le cœur est, les pieds n’hésitent pas à y aller”

lundi, 1 juillet, 2019 à 18:44

Assilah – Depuis mon plus plus jeune âge, je rêvais de devenir artiste ou sportive. Atteinte d’une maladie de naissance qui m’a atrophié les bras et les pieds, j’ai appris à vivre, à peindre, en se débarbouillant uniquement avec ma bouche. Des mots pleins de courage et de volonté que Karima Jouadi a utilisé pour décrire sa situation, tout en étant absorbée par la joie de voir autour d’elle une foule de touristes admirer ses œuvres. Et surtout sa dextérité !

Nature, portraits, monuments historiques, traditions marocaines, Karima peint les tableaux en s’inspirant d’un amour de proximité avec ses fans et d’un vécu à distance quand elle se rappelle des souvenirs d’une enfance, parfois dure, mais pleine d’imagination. Surtout lorsqu’elle suivait des émissions d’enfants à la télévision…

Ma passion pour la peinture ? Je l’ai découverte quand j’étais enfant, en regardant des émissions artistiques à la télévision, a affirmé la native de Ksar El Kébir à la MAP, avec le sourire simple et spontané et le sérieux qu’elle mettait au jeu quand elle était encore petite.

Cependant, Karima allait vivre un fait “historique”, qui demeure l’un des tournants décisifs dans sa vie.

Elle allait subir des interventions chirurgicales qui vont totalement transformer sa carrière artistique. Ses pieds sont désormais mobiles. Dieu merci !

A partir de ce moment, Karima va totalement changer son approche pour donner un nouvel élan et une autre dimension à ses tableaux.

Au début, les petits portraits que je dessinais étaient un peu loin de ressembler à ce que je voulais et j’imaginais, a-t-elle affirmé, tout en en jetant un coup d’œil pour apprécier l’évolution concrète de ses chefs-d’œuvre.

Au fil dans années et grâce à ma volonté et mon amour pour l’art et la peinture, j’ai commencé à prendre l’habitude de manipuler mes pieds dans le bon sens et de faire du pinceaux mon seul moyen pour m’exprimer et gagner l’amour des fans.

Karima est désormais une figure artistique très connue aussi tant bien au niveaux local, et national qu’international. Nul ne peut rendre visite à la Ville d’Assilah sans demander de ses nouvelles et admirer un art qu’il n’a guère la chance de voir tous les jours.

Avec fierté Karima a conclu en affirmant avoir participé à plusieurs expositions “pour présenter mon art et mon style à plusieurs intéressés et professionnels de la peinture”.

Âgée de 41 ans, Karima fait savoir avec un petit ton de regret ne jamais avoir étudié, malgré quelques formations qu’elle a suivies dans une école espagnole dans le cadre de la lutte contre l’analphabétisme, lançant un appel à tout un chacun de son côté de l’encourager et de la motiver et de l’aider, si besoin est…