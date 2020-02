L’artiste peintre marocaine Najia Sedrati expose ses œuvres au Salon des Indépendants au Grand Palais à Paris

jeudi, 13 février, 2020 à 15:31

Les travaux de la fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research) sont orientés depuis plusieurs années vers la recherche appliquée et l’innovation en vue de répondre aux besoins du marché, notamment en microtechnologie, a souligné jeudi à Rabat sa Directrice Générale Nawal Chraibi.