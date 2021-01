L’artiste-peintre Sonia Bennis expose à Marrakech ses récentes œuvres

jeudi, 21 janvier, 2021 à 23:50

Un total de 6.982 projets et actions dans le secteur du développement rural ont été lancés, dont 4.145 achevés, sur la période 2017-2020 pour une enveloppe de 27 milliards de dirhams (MMDH), selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts.