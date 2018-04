Le 19ème Festival de Sidi Kacem du court-métrage marocain, du 03 au 07 mai prochain

lundi, 9 avril, 2018 à 13:03

Dressant avec délicatesse un couscous marocain aux sept légumes sur un plat traditionnel, la Marocaine résidant à Jakarta depuis plus de huit ans, a ouvert sa maison et son cœur à la MAP, confiant dans un entretien, que la cuisine, plus qu’une passion, constitue pour elle un trait d’union entre le Maroc et l’Indonésie et un moyen pour rapprocher davantage deux peuples qui, malgré l’éloignement géographique, partagent beaucoup de similitudes.