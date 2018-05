Le département de la Communication a mis en place un plan exécutif pour consacrer une presse libre et intègre

Rabat – Le département de la Communication a affirmé avoir mis en place, depuis l’installation du gouvernement actuel, un plan pratique et exécutif pour promouvoir le secteur médiatique, conformément à une vision globale visant à consacrer une presse libres et intègre et à lui donner les moyens nécessaires pour accompagner les progrès démocratiques que connaît le Royaume.