Le Festival ”Printemps musical des Alizés” soufflera sa 18è bougie, du 26 au 29 avril courant à Essaouira

jeudi, 5 avril, 2018 à 19:50

Essaouira – La 18è édition du Festival “Printemps musical des Alizés”, un rendez-vous, désormais, incontournable pour les mélomanes de plus en plus nombreux et des plus exigeants des pièces les plus emblématiques de la musique, de la chambre et de l’art lyrique, aura lieu du 26 au 29 avril courant, à l’initiative de l’Association Essaouira- Mogador.