Le festival ”Raouabite Rhamna”, une occasion de raffermir les liens historiques et les origines communes avec les tribus du Sahara marocain

vendredi, 13 avril, 2018 à 20:44

Benguérir (Province des Rhamna) – Le Festival “Raouabite Rhamna” qui vient de souffler sa 1ère bougie, jeudi dans la ville de Benguérir (province des Rhamna), se veut une occasion de raffermir les liens historiques et de revivifier les origines communes entre cette région et les tribus du Sahara marocain.

Placé sous le signe “Rhamna et le Sahara marocain : Des origines communes”, ce festival qui se poursuivra jusqu’au 15 avril courant, est rehaussé par la présence distinguée d’une importante délégation représentative des tribus du Sahara marocain.

La séance d’ouverture de ce rendez-vous éclectique, a été agrémentée par l’organisation d’une course de dromadaires, ainsi que par des séances musicales et de poésie hassanies, outre des shows inédits offerts par des troupes de fantasia.

Les festivaliers parmi les habitants et les visiteurs de la ville de Benguérir ont eu droit également à un show inédit au cours duquel, l’icône de la musique marocaine, Mahmoud Al Idrissi a interprété, avec brio, la chanson nationale “Ichi Ya Bladi Ichi”, suivi de spectacles mettant en lumière l’art populaire et folklorique notamment, des provinces du sud du Royaume, avec la troupe “Bnat Aichata pour la musique hassanie”.

Initié par l’association du patrimoine populaire des Rhamna, ce festival se propose de promouvoir et consolider les extensions et les liens culturels, sociaux et historiques “forts” et “très étroits” qui, de tout temps, ont uni les tribus nomades du sud du Maroc avec leurs consoeurs de la région des Rhamna.

Ce rendez-vous artistique et culturel se veut aussi une opportunité au service de l’animation de la ville, en termes de création d’une dynamique économique soutenue, de promotion de l’artisanat local, et de mise en relief des diverses potentialités de cette région du Royaume, ainsi que des opportunités d’investissements qu’elle offre.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association patrimoine populaire des Rhamna, Noureddine Azzouzi, a fait savoir que le choix du thème de cette édition n’est pas aléatoire, mais dicté par les liens de fraternité et des origines historiques communes entre les tribus du Sahara marocain, et celles des Rhamna.

Et de poursuivre que les tribus des Rhamna sont considérées parmi les plus grandes tribus arabes qui s’étaient installées dont différentes zones de la partie nord du Sahara marocain, relevant qu’entre la région des Rhamna et le Sahara marocain, existent plusieurs points en commun d’ordre religieux, culturel, social et historique.

M. Azzouzi a tenu à rappeler également que la relation entre les Rhamna et le Sahara marocain est “historique” car, englobant l’appartenance tribale et spirituelle, ainsi que le militantisme sous la coupole de l’islam et d’Imarate Al- Mouminine, mettant en avant l’importance de ce festival dans la consécration et le renouvellement des liens historiques et culturels.

De son côté, le représentant de la délégation sahraouie à Sakia El Hamra, Moulay Ali Alouaayiane, a relevé que la participation de cette importante délégation au festival “Raouabite” émane d’une ferme volonté de célébrer, ensemble, ces liens profonds et séculaires unissant les tribus sahraouies et celles des Rhamna, notant que ce festival est l’occasion de consolider davantage les relations de fraternité, et de jeter les passerelles entre le nord et le sud pour renouveler le contact entre ces deux parties du territoire national.

Par la même occasion, il a réitéré la fierté inébranlable des tribus sahraouies d’appartenir au Royaume, faisant part de l’engagement renouvelé et de la mobilisation constante de la population des provinces du sud du Royaume derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, et la contribution aux grands chantiers que le Souverain mène dans plusieurs domaines.

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province des Rhamna, M. Aziz Bouignane, a fait savoir que ce festival se veut un moment de retrouvailles et de mixité entre les habitants des provinces du sud du Maroc et leurs frères de la région des Rhamna, notant que le festival est aussi l’occasion de consolider les liens culturels, historiques et familiaux qui de tout temps, ont existé entre les tribus des Rhamna et celles sahraouies.

Cette manifestation vise à promouvoir le patrimoine immatériel et culturel de la région des Rhamna et ses traditions ancestrales, à revaloriser la mémoire de la ville et ses liens communs avec les tribus sahraouies et à renforcer son ancrage profond avec les provinces du Sud du Royaume, et surtout, de servir de levier pour le développement local.

Au menu de ce festival figure une conférence sous le thème “les points communs entre la région de Rhamna et nos provinces sahariennes” durant laquelle, une pléiade de professeurs chercheurs marocains et étrangers mettront la lumière sur la relation historique liant les habitants des deux régions.

Les festivaliers seront aussi au rendez-vous avec des spectacles de fantasia représentant les régions des Rhamna et du Sahara marocain, des soirées artistiques animées par des groupes locaux, ainsi que par plusieurs artistes très connus sur la scène marocaine, un match de football opposant les anciens joueurs de la sélection nationale et des artistes et hommes de média, des soirées poétiques et musicales du patrimoine hassani et local, ainsi qu’avec des expositions des produits du terroir, et d’arts plastiques.