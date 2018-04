Le jumelage institutionnel Maroc-UE, mécanisme stratégique pour l’amélioration de la qualité et de la gouvernance du secteur de la communication (M. Laaraj)

vendredi, 27 avril, 2018 à 14:20

Rabat – Le jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne (UE), dédié au renforcement des capacités institutionnelles du département de la communication et de ses partenaires médiatiques, est un mécanisme stratégique pour l’amélioration de la qualité et de la gouvernance de ce secteur vital, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.