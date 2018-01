Le Maroc rassemble près de 16.000 sites historiques et un patrimoine immatériel riche et diversifié (M. Laaraj)

mercredi, 31 janvier, 2018 à 11:32

Rabat – Le Maroc rassemble près de 16.000 sites historiques et un patrimoine immatériel riche et diversifié, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.