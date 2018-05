Le ministère de la Culture appelle à la mise en œuvre des mesures de protection des sites et monuments historiques

samedi, 5 mai, 2018 à 17:04

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication a appelé les directeurs régionaux de la culture et les conservateurs du patrimoine culturel, ainsi que les inspecteurs des monuments historiques et des sites, à mettre en œuvre les mesures de protection des sites et monuments historiques contre tous les dangers qui les guettent.