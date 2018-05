Le ministère de la Culture et de la communication entame l’inscription de manuscrits et d’oeuvres antiques sur la liste du patrimoine culturel national

samedi, 19 mai, 2018 à 9:12

Rabat – Le ministère de la Culture et de la communication -département de la culture- a entamé l’inscription d’une série d’oeuvres antiques sur la liste du patrimoine culturel national dans le but de valoriser ce patrimoine et l’inclure dans une perspective de développement global.