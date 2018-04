Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain abrite, du 24 avril au 27 août, l’exposition-évènement “La Méditerranée et l’art moderne”

Rabat – La Fondation Nationale des Musées du Maroc et le Centre Georges Pompidou organisent, du 24 avril au 27 août au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI), l’exposition-événement “La Méditerranée et l’art moderne”, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et du Président de la République Française, Emmanuel Macron.