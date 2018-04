Le ”Printemps musical des Alizés”, un rendez-vous incontournable combinant exigence artistique et accessibilité au grand public (Directrice artistique du Festival)

lundi, 16 avril, 2018 à 11:32

-Propos recueillis par Samir Lotfy-

Essaouira – La 18è édition du Festival “Printemps musical des Alizés” que la ville d’Essaouira s’apprête à accueillir du 26 au 29 avril courant, se veut un rendez-vous incontournable, qui combine exigence artistique et accessibilité au grand public pour rendre un hommage incandescent à la musique symphonique et classique, a souligné la directrice artistique de ce festival, Mme Dina Bensaïd.

“Le Printemps Musical de Alizés” a pour vocation de faire connaître la musique classique au plus grand nombre. En la sortant de ses carcans, Essaouira ouvre la musique classique à tout le monde et la met ainsi, à la portée de tous”, a expliqué Mme Bensaid dans un entretien accordé à la MAP.

Et de poursuivre que via ce festival, la cité paisible d’Essaouira éveillera les sens, en offrant au monde, dans une symbiose des plus légendaires, des illustrations éloquentes d’ouverture et de partage, et aux mélomanes de la musique symphonique et classique, cette occasion tant attendue de renouer avec ce genre musical “immortel”.

Le Printemps musical des Alizés, à l’instar d’autres festivals apostillés l’Association Essaouira Mogador, est l’incarnation de cet intérêt tout particulier qu’accorde la cité des Alizés, véritable croisement religieux et interculturel, à la musique dans sa diversité et sa richesse, a relevé Mme Bensaïd, rappelant que la musique est bel et bien ce “langage universel” qui, rapproche les peuples et les cultures, et ignore toute velléité ou fracture pouvant émaner de considérations étriquées d’ordre religieux ou communautaire.

C’est dans cet esprit donc, que le “Printemps Musical des Alizés” veille depuis sa naissance en 2001, à drainer davantage de mordus parmi les plus exigeants et assoiffés des rythmes synchronisés, à travers un programme unique et exaltant, voire riche en belles surprises, rassemblant aussi bien des virtuoses que des jeunes talents, s’est félicitée Mme Bensaïd.

Et de poursuivre que “si ce Festival a acquis ses lettres de noblesse, cela est la résultante d’une démarche unique et bien pensée de la part des organisateurs qui, déterminés à ne rien laisser au hasard, œuvrent sans relâche, d’une édition à l’autre, à faire venir des dizaines d’artistes d’univers différents, le temps de rendre un vibrant hommage aux icônes les plus emblématiques de la musique classique et de chambre”, a-t-elle expliqué.

Pour Mme Bensaïd, il s’agit d’une approche inédite, de quoi ce Festival peut se targuer déjà d’être l’un des événements fort attendus et si courus au Maroc, notant que “cette année, la Passion s’invite à Essaouira et la Passion est le thème de cette édition”.

De son avis, “les passions de l’âme ont souvent été le prétexte de la création de chefs-d’œuvre de la musique classique, que nous écoutons encore aujourd’hui avec grande admiration”, rappelant que si la musique est, sans nul doute, le langage de l’émotion, “quel autre thème pourrait rapprocher au plus près de l’essence de cet art, que la Passion ?”.

Tout en qualifiant de “positive” et “palpable” l’évolution de ce Festival d’une édition à l’autre, avec un public fidèle, de plus en plus nombreux, de plus en plus curieux et demandeur, Mme Bensaïd, a souligné l’impératif d’œuvrer pour un appui soutenu et sans faille à ce festival, inscrit déjà dans l’excellence, et qui mérite tout l’intérêt en vue de sa pérennisation.

Dans la foulée, elle n’a pas manqué de relever que la Culture est véritablement porteuse de tellement de symboles et de valeurs à l’image de ce festival, dont la pertinence à la fois culturelle et artistique n’est plus à démontrer.

Interrogée par ailleurs, sur l’impact socio-économique et culturel de ce Festival sur la ville d’Essaouira, Mme Bensaïd a fait savoir que la dynamique qu’il crée est “inestimable”, rappelant que la dimension culturelle d’Essaouira est une réalité tangible qui dépasse les frontières nationales.

“Essaouira rayonne à travers le monde, de par sa contribution au paysage culturel marocain et conforte la place du Royaume en tant que havre de paix, de tolérance, de coexistence, de partage, de symbiose et de respect mutuel”, a-t-elle dit.

“La cité paisible donne au Maroc et au Maghreb, une image d’ouverture et de modernité qui n’a pas de prix, et qui ne peut se quantifier. Nous sommes un pays riche en histoire et en culture, et c’est le devoir de chacun de nous, que de perpétuer cette tradition”, a-t-elle insisté.

Mme Bensaid a, par la même occasion, émis le vœu de voir l’art et la musique continuer à bâtir des ponts entre les cultures et les civilisations, notant que la musique est un héritage précieux de l’humanité et que malgré le manque d’appui accordé à la Culture, le monde, quant à lui, a de plus en plus besoin d’initiatives, à l’instar de ce festival.

Placée sous le signe “Aimez- vous Brahms”, cette nouvelle édition sera riche de douze concerts musicaux des plus exaltants et inédits, soigneusement sélectionnés pour le bonheur et le grand plaisir des mélomanes.

L’édition 2018 du Festival “Printemps musical des Alizés” se veut, en définitive, cette occasion tant attendue pour le grand public parmi les aficionados de ce style de musique de “courir voir même, de voler vers la cité des Alizés, le temps d’apprécier Brahms à travers sa somptueuse Symphonie n°1, son légendaire Quatuor pour cordes, et son immortelle sonate pour violoncelle et piano”.