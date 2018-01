Le renforcement de la coopération entre KUNA et la MAP au centre d’entretiens à Koweït

lundi, 8 janvier, 2018 à 18:12

Koweït – Le renforcement des relations de coopération et d’échange entre l’Agence de presse koweïtienne (KUNA) et l’Agence marocaine de presse (MAP) a été au centre des entretiens, lundi à Koweït, entre le Président directeur général de KUNA, Sheikh Mubarak Al-Duaij Al-Ibrahim Al-Sabah, et le Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi.

Cette rencontre a été l’occasion d’explorer les moyens à même de raffermir les relations de coopération entre les deux établissements médiatiques et d’en élargir les perspectives afin des les hisser au niveau des relations distinguées qui unissent les deux pays dans les différents domaines.

A cette occasion, M. Hachimi Idrissi, également Président de l’Alliance des agences méditerranéennes de presse (AMAN) et de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), a souligné l’importance de la mise en oeuvre de la convention signée à Rabat en 2012 relative à l’échange d’expertises et d’expériences entre les journalistes des deux agences afin de suivre les développements politiques et économiques au Maroc et au Koweït.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de prendre les mesures nécessaires afin d’accréditer un correspondant de la MAP au Koweït, conformément à l’orientation de l’agence visant à renforcer sa présence et son rayonnement dans les capitales internationales avec lesquelles le Royaume entretient des relations exemplaires.

A cet égard, Sheikh Mubarak Al-Duaij Al-Ibrahim Al-Sabah, qui préside également la Fédération des agences de presse arabes (FANA), a fait part de sa disposition à faciliter l’accréditation d’un correspondant de la MAP au Koweït, relevant que KUNA aspire à élargir les perspectives de coopération avec la MAP au service des intérêts des deux pays.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général de la MAP, M. Rachid Boumhil et le directeur de communication et de coopération de la MAP, M. Rachid Tijani, ainsi que des responsables de KUNA, les deux parties ont procédé à l’examen d’un projet de convention entre le Centre KUNA pour le développement des compétences médiatiques et le Centre africain de formation des journalistes à Rabat, visant à faire bénéficier les journalistes des agences membres de la FAAPA des formations qu’organise le Centre KUNA.

Au terme de cette réunion, M. Hachimi Idrissi a visité les différents services rédactionnels de l’agence koweïtienne et s’est informé des prestations qu’elle offre.