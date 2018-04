Le rôle de la culture en tant que rempart contre la xénophobie et l’obscurantisme, au coeur d’une conférence-débat à Montréal

vendredi, 20 avril, 2018 à 15:54

Montréal – La culture, à travers ses différentes formes d’expression, et son rôle fondamental en tant que rempart et antidote par excellence pour endiguer la montée de l’obscurantisme et de la xénophobie, ont été au cœur d’une conférence-débat organisée, jeudi soir à Montréal, par le Centre culturel marocain “Dar Al-Maghrib”, dans le cadre de la 1ère édition du Salon du Livre et de la Littérature marocaine, qui se tient du 17 au 28 avril sous le thème “la culture plurielle au service du vivre ensemble”.