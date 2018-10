Le Salon maghrébin du Livre d’Oujda rend hommage à la première aviatrice marocaine Touria Chaoui

dimanche, 21 octobre, 2018 à 13:58

Au delà des relations économiques “très distinguées”, le Maroc et la Côte d’Ivoire entretiennent de “forts liens culturels”, a indiqué, samedi à Oujda, le directeur du livre et de la lecture au ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkoumo.