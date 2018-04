Le théâtre à El Jadida: un passé glorieux et un présent incertain

lundi, 23 avril, 2018 à 11:29

ancé en avril 2008 avec pour principales ambitions une forte amélioration du revenu agricole et une nette augmentation du PIB agricole et des exportations dans 10 à 15 années, le PMV a engrangé des résultats significatifs et tangibles allant de la montée en puissance des investissements jusqu’à l’accélération de la production des différentes filières.