“L’économie criminelle, plus que l’idéologie, nourrit les conflits armés au Nord du Mali” (chercheure)

mardi, 7 juin, 2022 à 21:30

Rabat- L’économie criminelle constitue un moteur principal de la violence au Nord du Mali où différents groupes armés se livrent une bataille d’influence pour prendre le contrôle de cette plaque tournante des trafics illicites, a souligné, lundi à Rabat, l’écrivaine et enseignante-chercheure au Center for Global Studies de l’Université internationale de Rabat, Beatriz Mesa.

“Quand on parle du Sahel, il faut mesurer toute la complexité de ce phénomène qu’est le jihadisme. Il ne s’agit pas que d’idéologie, le véritable enjeu pour les groupes armés présents c’est d’asseoir leur hégémonie dans leur zone d’influence”, de façon à pouvoir contrôler les sources de l’économie criminelle et en engranger les dividendes, a expliqué Mme Mesa dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la présentation de son ouvrage “Les groupes armés au Sahel: Conflit et économie criminelle au Nord du Mali”, lors de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Cette course à la conquête du territoire a donné lieu à des rivalités entre tribus, entre factions mais aussi entre les groupes armés qui, alliés d’hier, sont devenus les ennemis jurés d’aujourd’hui au gré du jeu des intérêts, “d’où toute la violence à laquelle on assiste aujourd’hui au Nord du Mali”, a-t-elle expliqué.

Selon Mme Mesa, si les opérations sécuritaires menées dans la région, notamment par le G5 Sahel qui regroupe les cinq opérateurs sécuritaires régionaux les plus importants et par la France (opération Barkhane lancée en 2014), ont été un échec, c’est bien parce qu’elles n’ont pas estimé à sa juste mesure l’importance de l’économie criminelle dans la prolifération de la violence dans cette partie du monde.

“Mon ouvrage vient souligner le fait que ces groupes armés sécessionnistes ne sont pas tombés du ciel, mais qu’ils sont le fruit d’une dynamique de violence qui s’étend sur une cinquantaine d’années d’insurrections menées par des gens qui cherchent à séparer le nord du sud. Ce séparatisme, cela dit, ne représente pas une idéologie identitaire à proprement dire, mais il participe d’une ambition de contrôler le territoire qui est très importante sur le plan économique”, soutient-elle.

“Tous ces groupes armés que vous voyez aujourd’hui ont proliféré et se sont disséminés à partir de cette économie criminelle. En créant un groupe armé, on peut contrôler un territoire, un pouvoir militaire, un pouvoir économique, etc.”, souligne l’enseignante-chercheure.

Résultat d’une recherche de terrain de plusieurs années auprès des différents protagonistes des derniers conflits au Nord du Mali, “Les groupes armés au Sahel: Conflit et économie criminelle au Nord du Mali” analyse de façon inédite les enjeux et défis posés par les groupes armés au Sahel, lit-on dans la quatrième de couverture de l’ouvrage.

Beatriz Mesa est docteure en sciences politiques de l’université de Grenoble. Elle est enseignante-chercheure à l’université Gaston-Berger et chercheure permanente au Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs/Afrique-Diasporas (LASPAD). Chargée de cours et membre de l’équipe de recherche du Center for Global Studies de l’Université internationale de Rabat (UIR) depuis 2015, elle travaille sur la sécurité, la géopolitique, les frontières, la migration, l’islam politique, les conflits, les groupes armés et l’économie criminelle au Maghreb et au Sahel, avec plus de 15 ans d’expérience comme chroniqueuse internationale sur l’Afrique.