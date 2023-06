L’écrivaine malgache Michèle Rakotoson à l’honneur au SIEL 2023

dimanche, 4 juin, 2023 à 15:54

Rabat – L’écrivaine malgache Michèle Rakotoson a été, dimanche à Rabat, à l’honneur lors d’une rencontre organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, dans le cadre du 28ème Salon International du Livre et de l’Édition (SIEL-2023).

Lauréate du Prix Orange du livre en Afrique 2023, la journaliste, militante, dramaturge et professeur de lettres diplômée en sociologie, Mme Rakotoson est revenue, lors de cette rencontre, sur les principales étapes ayant marqué son parcours personnel et professionnel, ainsi que sur des détails importants de l’Histoire coloniale de Madagascar.

En véritable amoureuse de la lecture, Michèle Rakotoson ne “se conçoit pas” sans un livre et raconte avoir eu accès à la culture et à la littérature dès son plus jeune âge, grâce à ses parents et à son environnement familial.

Se qualifiant de “bi-culturelle”, l’écrivaine malgache fréquente les bancs de l’école française et écrit ses livres en français, mais reste attachée à son malgache maternel qu’elle parle dès qu’elle rentre à la Grande île.

Ayant passé dix ans pour concevoir son dernier ouvrage intitulé “Ambatomanga, le silence et la douleur”, Michèle Rakotoson a dit s’être penchée sur des documents relevant des archives malgaches et françaises, grâce auxquelles elle a pu nourrir son récit de témoignages poignants.

Déplorant l’omerta qui règne autour de la colonisation, de l’armée coloniale et d’une certaine homogénéisation que connaît le monde éditorial, l’écrivaine malgache a salué le travail de son éditrice, se disant déterminée à “découvrir la réalité pour mieux connaître l’Histoire”.

Revendiquant un “droit de regard et de contestation” sur le colonisateur, la militante plaide aujourd’hui pour une démocratisation de l’accès aux livres et pour une émancipation de la littérature malgache, notant que les jeunes auteurs malgaches ne sont pas très connus.

Mme Rakotoson, également présidente de “Opération Bokiko”, une association d’appui à l’édition à Madagascar, s’est félicitée de pouvoir compter sur des jeunes malgaches capables de porter le flambeau pour assurer la diffusion des livres à travers des canaux digitaux, remerciant le Prix Orange du livre en Afrique 2023 pour l’avoir aidé “à fracasser le plafond de verre”.

En revenant sur le travail de son association, la présidente a expliqué qu’elle œuvre pour une meilleure circulation des livres à Madagascar et pour le développement de “la culture locale”, notamment des livres écrits dans les deux langues, française et malgache.

Née en 1948 à Antananarivo, capitale de Madagascar, d’un père journaliste et d’une mère bibliothécaire, Michèle Rakotoson se passionne dès l’enfance pour les mots et la littérature.

En 1983, elle quitte Madagascar pour Paris et travaille comme journaliste, notamment pour RFI où elle devient responsable des manifestations littéraires. En 2008, elle s’engage à plein temps dans le projet “Opération Bokiko” qui consiste à relancer et promouvoir l’édition et la lecture à Madagascar.

Célèbres et emblématiques de la culture malgache, ses pièces de théâtre sont jouées tant en Europe qu’en Afrique ou en Amérique. Quant à ses récits, nouvelles ou romans, ils louvoient entre mythes et traditions sans pour autant oublier les réalités contemporaines de Madagascar.