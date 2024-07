L’éducation à l’image, une réponse aux défis posés par le flux numérique (militante associative)

Propos recueillis par Abdelatif ABILKASSEM

Rabat – La présidente de l’Association Image pour le patrimoine culturel, Nadia Akerouach, a plaidé pour la consolidation de l’éducation à l’image et le renforcement de la conscience numérique chez les jeunes pour faire face aux défis posés par le flux numérique.

“L’image domine notre vie quotidienne, consommée par tout le monde, en particulier les jeunes, souvent sans prêter attention à ses sources, à sa véracité et à ses messages”, a expliqué Mme Akerouach dans un entretien accordé à la MAP à l’occasion de la septième édition du Festival du film éducatif pour les enfants des colonies de vacances, organisée la semaine dernière dans les régions de Rabat et de Casablanca.

L’association mise sur la sensibilisation aux dangers des images qui affluent aujourd’hui, en ciblant en premier lieu les enfants et les jeunes menacés par le risque d’addiction et d’imitation des “influenceurs célèbres” sans être conscients des aspects négatifs, y compris l’affaiblissement de leurs capacités de lecture, d’écriture et de communication orale directe, a-t-elle précisé.

Elle a dans ce sens estimé que “l’éducation à l’image fait la différence”, ajoutant que “l’expérience nous a appris que la participation aux ateliers éducatifs encadrés par des artistes spécialisés aide à adopter une approche positive de l’image, en se concentrant sur des contenus de qualité et positifs”.

Mme Akerouach a ajouté avoir constaté chez tous les participants aux activités de ce festival un impact direct sur leur perception de ce qu’ils consomment, soulignant que les films éducatifs produits par l’association depuis l’année dernière servent de modèle pratique pour les bénéficiaires du programme de ladite association.

S’attardant sur les films éducatifs produits par l’association lors du Festival du film éducatif pour les enfants des colonies de vacances, elle a confié qu’il s’agit de films éducatifs et didactiques qui lient la théorie à la pratique.

“Nous ne pouvons concrétiser ce qui se passe dans les ateliers que nous organisons sans réaliser ces œuvres”, a-t-elle ajouté.

Pour elle, la valeur de ces films, réalisés par une équipe de techniciens, d’artistes et de professeurs spécialisés supervisés par le conseiller pédagogique et directeur artistique du festival, Mohammed Chouika, réside dans les messages éducatifs qu’ils véhiculent et dans la participation des enfants et des jeunes des colonies de vacances à leur réalisation, de l’idée à la projection finale lors des soirées de clôture du festival.

Elle a également indiqué que son association mise sur le passage de la simple consommation à la compréhension et à la réalisation, “ce qui n’est pas une équation difficile malgré nos ressources matérielles limitées”.

Par ailleurs, la directrice du Festival du film éducatif pour les enfants des colonies de vacances a noté que cette manifestation connaît désormais une participation massive des jeunes enfants, précisant que plus de 600 enfants et jeunes ont bénéficié des projections nocturnes des films à la colonie de vacances de Tamaris à Casablanca lors de cette édition, tandis que la cérémonie de clôture de la deuxième édition du festival à la colonie de vacances d’El Haouzia a attiré près de mille jeunes spectateurs.

Évoquant les projets de l’association pour étendre le festival à d’autres villes, Mme Akerouach a fait état de quelques défis en raison des ressources limitées, tout en soulignant que l’association espère étendre cet événement à toutes les colonies de vacances du Royaume, d’autant plus que le festival est itinérant par nature.

Les jeunes ont manifesté un grand intérêt pour découvrir et comprendre les techniques de l’image lors des éditions précédentes et de l’édition actuelle, s’est-elle félicitée, précisant : “c’est vrai que notre ambition est grande, mais les défis le sont aussi”, ce qui nécessite un soutien accru pour ce type d’événements.