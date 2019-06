La légende vivante Luis de la Carrasca: Plus qu’une passion, le flamenco est une vie

dimanche, 30 juin, 2019 à 11:54

Par Imane BROUGI

Rabat – Passionné jusqu’à la moelle, la légende vivante Luis de la Carrasca, est une référence dans le monde du flamenco avec sa voix chaude et suave qui célèbre le “Cante jundo” et son flamenco typiquement authentique aux accents modernes. Celui qui n’était pas né avec une cuillère d’or dans la bouche, s’est forgé un nom et une réputation incontestés dans le milieu grâce à son talent, son génie et son abnégation et dévouement inégalés.

Cet autodidacte originaire de Huéscar (province de Grenade – Espagne), qui a grandi dans cette Andalousie rurale, s’est passionné très jeune pour ce “Mundillo Flamenco”. Héritant du don de ses ancêtres pour “El Cante”, Luis de la Carrasca a défié l’impossible et surmonté l’insurmontable pour s’imposer dans un domaine qui connait une très forte concurrence.

L’immortel Luis de la Carrasca, a conquis les cœurs avec un flamenco authentique, profond, passionnel en alliant à merveille tradition et innovation, toujours à la recherche de la magie du “Duende”.

De la Carrasca est aussi un grand humaniste, qui a consacré toute sa vie à la promotion de cet art inscrit par l’UNESCO patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en appuyant les jeunes talents afin de préserver cette richesse culturelle qui reflète l’âme de l’Espagne.

“Le flamenco représente ma vie. Il fait partie de moi, de mon être et de mon existence. C’est grâce à cet art que j’ai réussi à lutter pour survivre et à avancer dans la vie”, a dit Luis de la Carrasca, dans un entretien exclusif à la MAP, en marge de sa participation à la 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

“Cet art ancestral est le sens et le secret de mes succès et de toute ma vie. D’autant plus, le flamenco pour moi est une référence, une philosophie, un guide qui illumine mon chemin”, a-t-il poursuivi avec fierté.

“Je suis un autodidacte. C’est ma famille et mon entourage le plus proche qui m’ont aidé à apprendre les premiers alphabets de la musique. C’est aussi ma volonté et ma passion intérieure qui m’ont permis d’atteindre ce stade et réaliser mes objectifs”, a-t-il confié non sans émotions.

“Le flamenco est plus qu’une musique, c’est une invitation ouverte et un appel à la diffusion des valeurs de partage, de cohabitation, du vivre-ensemble, de l’amour et de la paix”, a-t-il dit.

Ce grand artiste qui encourage les jeunes talents, a relevé dans ce sens qu’il est très ouvert à toute collaboration avec d’autres artistes afin de promouvoir ce style musical partout dans le monde, plus particulièrement auprès des jeunes, et de toucher ainsi un large public.

En effet, le mélange entre le flamenco, qui est un genre musical compliqué, et d’autres styles contemporains peut attirer davantage de public. Toutefois, les racines du flamenco restent les plus authentiques et les plus pures, a-t-il ajouté.

Sur sa relation avec le Maroc, Luis de la Carrasca a salué la richesse culturelle du Royaume, notant que le rapprochement entre le Maroc et l’Espagne englobe tous niveaux, notamment le plan musical. “Nous partageons le même sens musical”, a-t-il dit.

Celui qui va participer pour la 29-ème fois consécutive au Festival d’Avigon en France, a loué l’organisation “exceptionnelle” de Mawazine, une manifestation culturelle et artistique de grande envergure, se disant prêt à revenir au Maroc pour rencontre son public qui a un goût raffiné.

Chanteur, auteur, compositeur et metteur en scène, Luis de la Carrasca fréquenta pendant longtemps le monde Flamenco Grenadin et côtoya le danseur gitan Juan Ramirez. Puis, il se produisit sur sa terre natale, dans les Iles Baléares (ère partie d’Ana Reverte) et dans la région d’Alicante jusqu’en 1991 date à laquelle il s’installe en France. Cette même année, il participe à son premier Festival d’Avignon au Théâtre du Balcon. A partir de là, tout s’enchaîne, il monte “Flamenco Vivo” et à chaque Festival Off d’Avignon (de 1991 à 2018), il crée et présente un nouveau spectacle.

Sa compagnie a toujours été en constante évolution car il découvre, rencontre et s’entoure de nouveaux artistes et de jeunes espoirs français, fils d’espagnols ou andalous. Au fil du temps, sa compagnie devient la Cie Flamenco Vivo.

Luis de la Carrasca a réalisé les adaptations Flamenco d’oeuvres de théâtre classique et contemporain et en a composé la musique. En 1994, il joue dans le film “Dis moi oui” d’Alexandre Arcady. Il est à l’origine du Festival Andalou créé par l’Association Andalouse Alhambra, à Avignon et le département de Vaucluse.