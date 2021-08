Les agences de presse méditerranéennes en conclave virtuel

mardi, 3 août, 2021 à 21:21

Rabat – L’Alliance des agences méditerranéennes de presse (AMAN) a tenu, mardi par visioconférence, sa 29ème Assemblée Générale, en présence des directeurs généraux et responsables de 19 agences de presse de la Méditerranée, dont l’Agence marocaine de presse (MAP), représentée par le directeur de la communication et de la coopération, M. Rachid Tijani.

Cette assemblée annuelle, tenue en ligne au vu de la situation sanitaire mondiale actuelle, a été marquée par la présentation et l’approbation des rapports moral et financier de l’AMAN, ainsi que du rapport du Webmaster sur le trafic du site web de l’Alliance et le bulletin Mednews.

Les membres ont également approuvé les décisions du Conseil d’Administration (CA) de l’Alliance de reconduire la présidence actuelle de l’AMAN (M. Fakhredine Beldi, directeur général de l’agence algérienne de presse), et de prolonger le mandat des Vice-Présidents et du Secrétaire général d’un an.

Dans une intervention à cette occasion, le Secrétaire Général de l’AMAN, M. George Penintaex, a tenu à remercier les membres pour leur participation et leur implication, rappelant les circonstances sanitaires actuelles auxquelles le monde fait face, et qui ont eu un grand impact sur le travail et le fonctionnement des agences de presse et des médias en général.

Il a également rappelé que la 29ème Assemblée Générale de l’AMAN devait être accueillie par l’Agence de presse croate (HINA) en octobre 2021, mais en raison de la pandémie de Covid-19, le CA a accepté de la tenir en ligne.

La directrice générale de l’Agence de presse croate, Mme Branka- Gabriela Vojvodić a, quant à elle, assuré que HINA était prête à accueillir la 30ème AG à Dubrovnik en 2022, si les conditions de la pandémie le permettent.

Les participants ont ensuite été invités à partager des nouvelles de leurs agences et du développement médiatique dans leur pays.

Pour sa part, M. Tijani a informé les participants que la MAP a été choisie pour accueillir la 7ème édition du Congrès mondial des agences de presse (NAWC) en 2022 à Marrakech. Il a invité les membres à participer à cet événement d’envergure, le premier du genre pour le continent africain, qui sera l’occasion de débattre de la conjoncture des agences de presse et de leur développement.

Créée en 1991, l’AMAN se fixe comme objectifs le renforcement d’échange d’informations, du dialogue, du développement et de la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.

Elle regroupe 19 agences de presse en plus des membres observateurs dont la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA).