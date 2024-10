Les Archives du Maroc reçoivent en don la “Pétition des eaux douces de Boufkrane”

lundi, 14 octobre, 2024 à 23:55

Rabat – Une convention a été signée, lundi à Rabat, entre les Archives du Maroc et la famille de Haj Alami Senhaji, pour recevoir en don la “Pétition des eaux douces de Boufkrane” en vue de valoriser et préserver ce document historique de grande importance qui retrace la lutte et les protestations contre la privation d’accès aux ressources en eau de Boufekrane.