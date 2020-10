Les artistes de Jemaâ Fna redonnent vie à la place mythique de la cité ocre

dimanche, 25 octobre, 2020 à 10:54

Marrakech – Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique.

Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique se voulait lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes.