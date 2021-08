“Les Cahiers du Matin”: Parution d’un Hors-série dédié à la régionalisation avancée

lundi, 23 août, 2021 à 22:10

Rabat – Un Hors-série de “Les Cahiers du Matin” vient de paraître avec pour thème la régionalisation avancée, l’un des principaux chantiers du règne de SM le Roi Mohammed VI.

Le Hors-série, publié par le groupe Le Matin et intitulé “Les 12 régions, la richesse de toute une nation”, vise à dresser l’état de lieux et d’avancement du projet de régionalisation avancée et à donner une synthèse globale des différentes facettes de ce chantier, ses composantes, ses acteurs et ses perspectives.

Dans son éditorial, le directeur de la publication, Mohammed Haitami souligne qu'”il n’est pas étonnant que la régionalisation soit l’une des thématiques que SM le Roi a développées dans plusieurs discours”, relevant que le Souverain n’a pas manqué de rappeler, à plusieurs occasions, son importance pour les chantiers de développement du Royaume.

Le Hors-série a pris le pari d’expliquer les enjeux, les tenants et les aboutissants, ainsi que le bilan d’étape de la régionalisation, ajoute M. Haitami, précisant qu’il ambitionne de relier le faisceau des composantes du projet de société voulu par SM le Roi, vers le point de convergence qu’est régionalisation.

La publication est répartie en quatre rubriques dont la première traite de plusieurs thématiques notamment l’état d’avancement de ce chantier et les premières assises nationales de la régionalisation avancée, organisées en décembre 2019 à Agadir et marquées par le message adressé par SM le Roi aux participants.

Intitulée “Régionalisation avancée, un chantier en marche”, cette rubrique évoque aussi la Contractualisation Etat-Région, en tant que nouveau mode de gouvernance pour la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation, ainsi que les axes prioritaires dans la loi de finances 2021 pour accompagner la mise en oeuvre de ce projet et la question du marketing territorial.

Elle aborde également la transformation digitale dans le cadre de ce processus de régionalisation, ainsi que la mobilisation et la solidarité entre les régions face à la crise sanitaire de la Covid 19.

Cette rubrique propose en outre aux lecteurs un entretien avec Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, dans lequel il a souligné que le but de la Fondation est de mettre en lumière les spécificités culturelle et patrimoniale de chaque région du Royaume.

La deuxième rubrique, intitulée “les acteurs du développement régional'”, revient sur les différents acteurs ayant contribué au développement territorial, en particulier, la Direction générale des collectivités territoriales.

Elle s’intéresse aussi aux Agences régionales d’exécution des projets, le “bras armé” des conseils régionaux, aux centres régionaux d’investissement, et à d’autres institutions engagées dans les projets de développement régional.

La publication propose également deux autres rubriques, une consacrée à la “monographie des 12 régions” et l’autre à la contribution du Groupe le Matin au débat autour de la régionalisation avancée à travers l’organisation de plusieurs rencontres dédiées à ce sujet.