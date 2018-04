Les efforts de SM le Roi dans la préservation de la mémoire culturelle et historique d’Al Qods mis en avant lors d’un congrès à Amman

jeudi, 19 avril, 2018 à 17:52

Amman – Le conservateur régional du patrimoine de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Laarbi Mesbahi, a mis en exergue les efforts consentis par SM le Roi Mohammed VI pour la préservation de la mémoire culturelle et historique d’Al Qods et de la Mosquée Al Aqsa.

M. Mesbahi, qui intervenait lors des travaux du 23è congrès arabe sur le patrimoine, qui prendra fin ce jeudi à Amman, a souligné les efforts déployés par le Souverain, à travers le comité Al Qods et Bayt Mal Al Qods outre les projets socio-culturels réalisés à Al Qods dans ce sens, lesquels visent la préservation de l’identité culturelle et historique de la ville sainte et de la Mosquée Al Aqsa.

Initié par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO), ce congrès de deux jours vise la consolidation de la coopération et l’échange d’expériences entre les pays arabes membres de cette organisation dans les domaines liés à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel arabe.

Dans ce contexte, le conservateur régional du patrimoine de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a relevé les efforts fournis par l’administration marocaine en ce qui concerne l’utilisation des applications technologiques nouvelles dans le domaine de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel, notant que la conservation du patrimoine fait face à nombre de défis et de contraintes liés essentiellement au manque de moyens matériels et au besoin d’une formation continue des cadres dans les différents domaines.

Au menu de ce congrès, des ateliers spécialisés seront animés par des experts arabes travaillant dans des centres internationaux et qui débattront de questions relatives à la préservation, la gestion et l’élaboration des dossiers d’immatriculation des biens culturels outre des lois régissant ce secteur.