Les étapes les plus marquantes de l’action parlementaire mises en lumière au SIEL

lundi, 13 mai, 2024 à 20:36

Rabat – La participation du Parlement à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) coïncide cette année avec la célébration du soixantième anniversaire du premier Parlement élu dans le Royaume.

A cette occasion, le stand du Parlement au SIEL expose, sous le signe “Soixante ans d’action parlementaire”, une série de photographies mettant en lumière les étapes les plus marquantes de l’évolution de l’action parlementaire au Maroc, à travers une collection de clichés, de vidéos et de documents, depuis la création du Conseil consultatif national en 1956 jusqu’à nos jours.

L’espace dédié aux photos présente des clichés documentant des moments historiques importants dans la mémoire de l’institution législative, notamment les ouvertures des sessions du parlement présidées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, ainsi que l’ouverture par feu SM Hassan II de la première session législative du premier Parlement élu en 1963, et l’ouverture par feu SM Mohammed V des travaux du Conseil consultatif national en 1956.

Le stand expose également des photos retraçant différentes étapes de l’action parlementaire tout au long des onze législatures, mettant en avant le rôle diplomatique de l’institution législative à travers l’accueil ou la participation à des conférences internationales et des colloques parlementaires.

Outre des photos illustrant l’ouverture du Parlement aux citoyens, à la société civile, aux instances de gouvernance et à d’autres partenaires, ledit stand présente aussi des clichés documentant la conclusion d’accords de coopération avec des parlements et des organisations internationales.

Il s’agit également de manuscrits historiques et de documents parlementaires contenant des extraits des discours Royaux lors des ouvertures des sessions législatives, des messages Royaux adressés aux participants à des conférences et forums parlementaires nationaux, ainsi que des extraits des Constitutions du Royaume témoignant de l’élargissement des prérogatives du Parlement depuis la Constitution de 1962 jusqu’à celle de 2011.

Le stand met en outre à la disposition de ses visiteurs des documents et des publications sur le rôle et les attributions du Parlement, ses structures et la relation entre la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, ainsi que la relation entre les deux Chambres et les autres institutions constitutionnelles et nationales, en plus d’une bibliothèque comprenant une large gamme de publications des deux Chambres du Parlement.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi, a indiqué que la troisième édition de la participation du Parlement aux activités du SIEL se distingue par la présentation du fond documentaire, photographique et audiovisuel exposé par le Parlement à l’occasion de son soixantième anniversaire.

Les documents retracent l’évolution de l’action parlementaire dans divers domaines depuis le premier Parlement jusqu’à nos jours, a ajouté M. El Khadi, précisant que cette participation se caractérise, pour la première fois, par l’organisation d’une simulation des séances de questions orales au Parlement, en collaboration avec le département de l’Éducation nationale, en associant des élèves de plusieurs établissements d’enseignement de différentes régions du Royaume.

A travers sa participation au SIEL, le Parlement vise notamment à permettre aux visiteurs du stand de l’institution législative de découvrir le fond documentaire important du Parlement, ses publications, ainsi que divers supports de communication concernant les attributions, les fonctions et la structure des deux Chambres.