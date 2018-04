“Les femmes arabes dans le sport”, thème d’une exposition de photographies au siège de l’ONU à New York

lundi, 9 avril, 2018 à 22:21

New York (Nations-Unies) – Une exposition de photographies ayant pour thème “Les femmes arabes dans le sport” a été inaugurée, lundi au siège de l’ONU à New York, pour montrer les réalisations et le potentiel sportifs des femmes à travers l’ensemble du monde arabe, et marquer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.