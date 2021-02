Les journalistes de la MAP choisissent les personnalités de l’année 2020

lundi, 1 février, 2021 à 21:31

Rabat – Les journalistes de l’Agence marocaine de presse MAP ont choisi les personnalités ayant marqué l’année 2020 par leur parcours professionnel ou leurs initiatives citoyennes dans plusieurs domaines d’activité.

Ces personnalités, issues de divers horizons, ont été choisies au terme d’un sondage interne réalisé auprès de quelque 300 journalistes de l’Agence, répartis entre le Siège, les 12 régions du Royaume et les 12 pôles internationaux de l’Agence.

Ainsi, l’humoriste Hassan El Fad, connu pour son personnage “Kabour” dans les séries culte “L’couple” et “Kabour et Lahbib”, a été choisi personnalité de l’année dans la catégorie “Arts et Culture”.

Côté “Sport”, c’est le club de football, Renaissance de Berkane (RSB), qui a été choisi par les journalistes de la MAP. La RSB a remporté l’édition 2020 de la Coupe de la Confédération africaine de football en s’imposant en finale face au Pyramids FC égyptien. Il s’agit du premier sacre africain pour le Club de l’Oriental et le cinquième pour le Maroc.

Les Forces armées royales (FAR) ont été choisies dans la catégorie “Politique et Gouvernance”, pour leur intervention pacifique en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR pour sécuriser le passage d’El Guerguerat en vue de garantir la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises.

Dans la catégorie “Action sociale, Initiative citoyenne et Développement humain”, le titre de la personnalité de l’année de la MAP est revenu à Hansjörg Huber pour son engagement et son dévouement à la cause des enfants orphelins, à travers “Le Village de Dar Bouidar” qu’il a fondé à Tahanaout aux environs de Marrakech.

Hajar Moussanif a, pour sa part, été élue personnalité de l’année dans la catégorie “Économie et Finances” pour avoir remporté le 1er prix de la catégorie “Global AI Inclusion Award” dans le cadre du prestigieux prix “Women Tech”, qui récompense les femmes qui rayonnent à l’international dans le domaine des hautes technologies.

Au niveau des “Médias, Communication, Internet et Réseaux sociaux”, le youtubeur et créateur de séries web Mustapha Swinga, a été désigné personnalité de l’année 2020. Il est connu pour sa série web à grand succès “Aji-Tfham”, qui a pour objectifs de sensibiliser et expliquer les sujets d’actualité et de civisme à ses abonné(e)s.

A travers le sondage des personnalités de l’année, l’Agence marocaine de presse entend mettre en avant des talents confirmés dans les domaines aussi variés que les arts, la culture, la politique, l’économie-finances, le sport, l’action sociale et le monde des médias et de la communication.