“Les lettres marocaines” à l’honneur à la 30ème édition du Maghreb des livres

mercredi, 29 mai, 2024 à 14:56

Paris – “Les lettres marocaines” seront à l’honneur à la 30ème édition du Maghreb des livres (MDL), qui se tiendra samedi et dimanche prochains à l’Hôtel de ville de Paris.

Cette édition, organisée par l’association Coup de Soleil en partenariat avec la Ville de Paris et le soutien notamment du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), sera marquée par la participation d’une trentaine d’auteurs, chercheurs, journalistes et d’artistes du Maroc ou d’origine marocaine, ainsi que par l’organisation de séances de lectures et de dédicaces et outre des conférences.

Le programme de cet événement comprend aussi une quinzaine de tables rondes sur la littérature et la culture en France, au Maghreb et dans la région méditerranéenne.

Les participants aux différents débats aborderont des thématiques diverses comme “cultures populaires”, “culture et sciences”, “survivre en exil” ou encore “le débarquement de l’Armée d’Afrique (août 1944).

“Littérature au féminin”, “architectures du Maghreb”, “écrivaines du Maroc”, figurent aussi parmi les sujets qui seront débattus lors de cet événement culturel.

Par ailleurs, cette 30ème édition du Maghreb des livres rendra hommage notamment aux écrivains tunisien Abdelwahab Meddeb, et française d’origine russe, Nicole de Pontcharra.