Les Marocains Younès Ez-Zouaine et Abdelhak Boutaqmanti lauréats du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2020 de l’OIF et l’ALECSO

jeudi, 7 janvier, 2021 à 13:05

Paris – Le Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2020, de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a été attribué aux Marocains Younès Ez-Zouaine et Abdelhak Boutaqmanti, apprend-on auprès de l’OIF, basée à Paris.