Les musées se sont adaptés à l’ère du Covid pour proposer des expériences innovantes (webinaire)

mardi, 18 mai, 2021 à 18:03

Rabat – Les musées se sont adaptés à l’ère du Covid pour proposer aux visiteurs des expériences innovantes et créatives, ont indiqué des participants à un webinaire organisé mardi par Bank-Al Maghrib à l’occasion de la journée internationale des musées.

La crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus a été une opportunité pour “redoubler la créativité digitale et assurer la visibilité des musées sur le web afin d’atteindre une meilleure accessibilité à la culture”, a relevé dans ce sens le directeur des Musées de Bank-Al Maghrib, Rochdi Bernoussi.

Ce premier webinaire, intitulé “L’avenir des Musées : se rétablir et se réinventer”, intervient dans le souci de continuer d’assurer l’accès à un musée digital, entamé depuis 2015 par une vaste opération de numérisation et stimulé par le contexte sanitaire actuel, a-t-il dit, ajoutant que cette rencontre permet de faire un tour d’horizon des dernières initiatives visuelles au niveau des musées, un focus sur la réalité virtuelle et un partage d’expériences en matière de digitalisation.

Pour sa part, le président du Conseil international des musées (ICOM Maroc), El Mostafa Tori, a indiqué que l’impact de la crise sanitaire sur le secteur des musées a donné lieu à une ruée sur la réinvention, ce qui a favorisé l’émergence de nouveaux supports.

Cette réalité a permis de repenser la relation musée-visiteurs et d’expérimenter de nouveaux “modes d’actions” pour défendre la force créative de la culture à l’ère post-covid, a-t-il dit.

Il a souligné à cet égard que les activités culturelles notamment muséales ont transité vers le digital, relevant toutefois que rien ne peut remplacer la splendeur de l’expérience muséale sur le terrain.

De son côté, M. Mehdi El Kettani, expert en conduite du changement à Bank Al-Maghrib et modérateur de l’événement, a indiqué que 90% des musées dans le monde ont fermé à cause de la pandémie alors que plus de 10% risquent de ne jamais rouvrir.

La tendance du numérique s’est accentuée durant les derniers mois pour assurer la pérennité de la culture muséale à travers le monde, a-t-il fait observer, estimant que le virtuel est devenu un “excellent outil” pour rapprocher l’art du public.

M. Nabil El Hilali, professeur chercheur et consultant senior en management de l’innovation, est revenu, lui, sur les différentes expériences muséales mondiales, stimulées par les nouvelles technologies innovantes notamment le “Storytelling” et l’immersion technologique.

Il a cité dans ce sens l’exemple du service “cloud live streaming”, utilisé par la Chine en temps de pandémie et qui a drainé 34 millions de visiteurs en deux heures seulement.